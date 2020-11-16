Япония и МОК договорились провести Олимпийские игры летом 2021 года

Международный олимпийский комитет и власти Японии заявили, что летние Олимпийские игры, которые после переноса намечены на июль – август 2021 года, могут пройти в присутствии зрителей.

Премьер-министр Японии Есихиде Суга и руководитель Международного олимпийского комитета Томас Бах договорились провести Олимпийские игры в Токио летом 2021 года. Об этом сообщило агентство Kyodo News.

Игры могут пройти в присутствии зрителей, несмотря на пандемию коронавируса.

Суга и Бах, который находится с визитом в Японии, договорились продолжить тесное сотрудничество для обеспечения безопасности посетителей на Играх.

Глава МОК сказал, что организация активизирует усилия для проведения вакцинации всех спортсменов и персонала Олимпийских игр, "если к тому времени вакцина будет доступна".

По графику, Олимпиада состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские игры – с 24 августа по 5 сентября.

К весне следующего года правительство Японии примет решение, разрешать ли иностранным зрителям посещать Олимпийские игры.

Летний Олимпийские игры 2020 должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа, из-за распространения коронавирусной инфекции тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах приняли решение перенести их на год.

Перенос Олимпийских игр на 2021 год повлиял на подготовку 11 тыс. олимпийцев и 4,4 тыс. паралимпийцев. Финансовые потери от переноса Олимпийских игр оценивали в $5,8 млрд.