Кличко: Говорю младшему: "Сколько можно сидеть в компьютере, надо спортом заниматься". Он: "Папа, компьютерные игры включат в Олимпийские игры"

Мэр Киева, знаменитый боксер Виталий Кличко рассказал, что никто из его детей не стал спортсменом.

Я стараюсь дать нормальное образование детям, убежден, что они вернутся в Украину. Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева, знаменитый в прошлом боксер-супертяжеловес Виталий Кличко заявил в интервью "Обозревателю", что трое его детей в свое время занимались различными видами спорта, однако делали это без "большого вдохновения" и не пойдут по его стопам.

Природа "полностью отдыхает" на его детях, пошутил спортсмен.

"У меня дискуссия была несколько недель назад с самым младшим. Я говорю: сколько можно сидеть в компьютере, пошел, надо спортом заниматься. Он говорит: папа, сейчас эти компьютерные игры будут выносить, чтобы поставить на Олимпийские игры. Я говорю: ну это не может быть спортом. Спорт – это достижение, это какие-то физические упражнения", – рассказал Кличко.

Он добавил, что его детство прошло иначе и "во дворе было круто заниматься спортом, выигрывать какие-то соревнования".

По словам Кличко, его старший сын – 20-летний Игорь-Даниэль – изучает бизнес-менеджмент в Великобритании. Средняя дочь Елизавета-Виктория также учится в Соединенном Королевстве.

"Я стараюсь дать нормальное образование, и после этого, я убежден, что они вернутся в Украину. Старший даже практику проходил, работал. Им Украина больше нравится, чем другие страны, несмотря на то, что большую часть жизни они провели за границей", – рассказал мэр Киева.

Кличко – обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC. Завершил карьеру в 2013 году. С 2014 года занимает пост мэра украинской столицы.