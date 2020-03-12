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Кличко: Если вы хотите услышать, что Джулиани меня спас от увольнения – пусть будет так

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его авторитет позволяет встречаться с такими влиятельными людьми, как личный адвокат президента США Рудольф Джулиани, а авторитет тех, кто добивался его смещения с поста главы КГГА, – нет.

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Кличко утверждает, что Джулиани не может влиять на украинскую политику
Кличко утверждает, что Джулиани не может влиять на украинскую политику
Фото: ЕРА

По словам мэра Киева Виталия Кличко, избежать увольнения с поста главы Киевской городской государственной администрации после конфликта с Офисом президента летом 2019 года ему помогла "реакция киевлян", однако он не стал отрицать важность своей встречи с личным адвокатом президента США Дональда Трампа, экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Об этом шла речь в интервью Кличко авторскому проекту шеф-редактора издания "Обозреватель" Ореста Сохара, которое вышло 10 марта.

Журналист привел данные западных СМИ о том, что на закрытой встрече в Мадриде Джулиани призвал советника президента Украины Владимира Зеленского оставить Кличко на должности.

"Сейчас много спекуляций на тему "кто спас Кличко". Джулиани, [нынешний глава Офиса президента Украины Андрей] Ермак, президент и так далее. Но спасает Кличко только реакция киевлян. Джулиани не политик, и он никак не может влиять на украинскую политику. Я знаком с ним с 2006 года. Он – один из самых успешных мэров в мире, имеет очень большой опыт, мы с ним неоднократно встречались, обсуждали проблемы Киева и самоуправления. Если вы хотите услышать, что Джулиани меня спас – пусть будет так!" – ответил городской голова.

По словам Кличко, его авторитет позволяет ему общаться с влиятельными людьми по всему миру.

"Это даже хорошо, что я могу обратиться к Дональду Трампу, Джулиани и так далее. Пусть Ткаченко (нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко, которого называли претендентом на должность главы КГГА. – "ГОРДОН") и другие найдут такую возможность – к кому-либо обратиться, не имея авторитета в мире", – сказал мэр.

24 июля 2019 года тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан отправил в Кабмин письмо с "напоминанием" о необходимости внесения представления на увольнение Кличко. 4 сентября премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет Министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА. Представление не было подписано президентом Владимиром Зеленским.

Мэр назвал происходящее "разрушением децентрализации". В конце сентября Кличко подал иск против Богдана, а также Кабинета Министров и премьер-министра Алексея Гончарука в связи с тем, что правительство согласовало его увольнение с должности главы КГГА.

30 июля Богдан заявил, что получил предложение от одного из "смотрящих" разделить деньги из киевского бюджета и "не трогать" Кличко. Тот в ответ назвал слова Богдана "байками из склепа". 

2 августа Богдан на своей странице в Facebook обнародовал мем – фото Кличко с подписью: "Бл...дь, скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан?". В ответ Кличко опубликовал фото со своей встречи с Джулиани, где последний якобы говорит: "Сейчас Трампу позвоню по поводу этого черта".

Теги: Виталий Кличко, Кабинет Министров, КГГА, Александр Ткаченко, увольнение, Рудольф Джулиани, Андрей Богдан
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