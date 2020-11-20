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Pfizer и BioNTech подадут заявку на регистрацию вакцины от COVID-19

После того как вакцина от коронавирусной инфекции BNT162b2 производства Pfizer и BioNTech показала эффективность на уровне 95% в третьей фазе клинических исследований, ее производители подали заявку на регистрацию в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, говорится в релизе компании Pfizer.

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BioNTech и Pfizer хотят зарегистрировать вакцину BNT162b2 не только в США
BioNTech и Pfizer хотят зарегистрировать вакцину BNT162b2 не только в США
Фото: EPA

Американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая BioNTech сообщили о подаче в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявки на регистрацию своей вакцины от коронавирусной инфекции BNT162b2. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Pfizer 20 ноября.

Заявку решили подать на основании показателя эффективности вакцины на уровне 95% в третьей фазе клинических испытаний.

BioNTech и Pfizer планируют подать заявки на регистрацию своей вакцины в регулирующие органы Австралии, Канады, Европы, Японии, Великобритании и других стран.

Подача документов в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США вселяет уверенность в потенциале вакцины, сказал главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

"С нетерпением ждем предстоящего обсуждения в консультативном комитете по вакцинам и родственным биологическим продуктам, продолжаем тесно сотрудничать с FDA и регулирующими органами во всем мире, чтобы как можно скорее обеспечить авторизацию нашей вакцины", – заявил директор Pfizer.

По словам генерального директора и соучредителя BioNTech Угура Шахина, подача заявки на разрешение использования препарата в чрезвычайных ситуациях в США является важным шагом "на пути к тому, чтобы как можно быстрее сделать вакцину доступной для населения всего мира".

Производители BNT162b2 рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд к концу 2021 года. Предварительные итоги испытаний показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вакцину Pfizer "очень многообещающей". Pfizer уже успела продать около 82% доз своей вакцины от коронавирусной инфекции.

Конкурент BNT162b2 – вакцина mRNA-1273 американской биотехнологической компании Moderna показала 94,5% эффективности на третьей стадии испытаний.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 20 ноября в мире коронавирусом заразилось почти 57 млн. человек. От COVID-19 скончалось более 1,36 млн человек, а выздоровело 36,5 млн.

Теги: Великобритания, Канада, Австралия, вакцинация, исследование, инфекция, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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