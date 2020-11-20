ЦИК Молдовы огласил окончательные результаты выборов президента

Центральная избирательная комиссия Молдовы назвала Майю Санду победителем выборов президента страны. Теперь решение ЦИК должен подтвердить Конституционный суд страны.

Центральная избирательная комиссия Молдовы окончательно утвердила результаты второго тура выборов президента, согласно которым победу одержала кандидат от демократических сил Майя Санду. Об этом объявил глава ЦИК Дорин Чимил, пишет Sputnik Moldova.

"Признается избранным кандидат от партии PAS Майя Санду, набравшая 943 006 голосов", – сказал Чимил.

Действующего главу государства, пророссийского Игоря Додона поддержали 690 615 избирателей.

Теперь решение Центризбиркома должен подтвердить Конституционный суд страны.

Санду 48 лет. Она работала в минэкономики Молдовы, в офисе Всемирного банка в Кишиневе. В 2010–2012 годах была советником исполнительного директора Всемирного банка, была министром образования Молдовы и главой правительства. В 2016 году принимала участие в выборах президента, вышла во второй тур, но тогда победил пророссийский Додон.

15 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, Додон – 42,28%.