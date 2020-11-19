После проигрыша на выборах Додон решил посетить Россию

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что собирается в Россию "для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия".

Президент Молдовы Игорь Додон, который проиграл президентские выборы в эти выходные, собрался с визитом в Россию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Додон рассказал, что провел телефонный разговор с заместителем руководителя Администрации Президента России Дмитрием Козаком, с которым договорился о проведении рабочего визита в РФ "для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия".

Второй тур выборов президента Молдовы прошел 15 ноября. По данным ЦИК страны, на них победила экс-премьер-министр Майя Санду, за нее проголосовали 57,72% избирателей. За Додона свой голос отдали 42,28%.

Додона неоднократно называли пророссийским за поддержку политики Кремля. В частности, в 2016 году после своего избрания президентом он назвал оккупированный Крым фактически российским, а юридически – непризнанным.