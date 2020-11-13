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"Пока они не получат по морде, они не поймут". Додон зовет сторонников на улицы

Действующий президент Молдовы Игорь Додон заявил, что его оппоненты "обнаглели и перешли все границы", потому им нужно давать отпор. Он призвал сторонников прийти на голосование, а в случае своего прогрыша на выборах – "защитить нашу победу".

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Додон: Я обещаю, что нашу победу мы не упустим
Додон: Я обещаю, что нашу победу мы не упустим
Фото: ЕРА

Президент Молдовы Игорь Додон призвал своих сторонников выйти на улицы после голосования во втором туре президентских выборов, чтобы "защитить победу". Об этом он сообщил на сегодняшнем митинге в Кишиневе, сообщает издание NewsMaker.

"Сейчас рука НПО (видимо, имеются ввиду неправительственные организации. – "ГОРДОН") хочет нас убрать. С помощью лжи, манипуляций, фейковых новостей они нападают на нас, наши семьи, близких. Разве мы позволим им это делать? Я думаю, что мы можем показать, что мы – сила. Я уверен, что победа будет на нашей стороне. Хороших людей в нашей стране больше. Я не хочу разделять на хороших и плохих, но людей с нашими ценностями намного больше", – сказал Додон своим сторонникам.

Он призвал их прийти 15 ноября на выборы, "чтобы защитить родину".

Действующий президент считает, что его оппоненты "обнаглели и перешли все границы", потому им нужно давать отпор.

"Пока они не получат по морде, они не понимают. Поэтому нужно быть жесткими и давать отпор. Я обещаю, что нашу победу мы не упустим. И, если будет нужно ее защищать, все выйдем защищать. Мы обязаны это сделать не ради Додона, а ради наших детей, ради нашей страны, памяти наших предков. И я призываю вас: 15 ноября все выходим голосовать против этой банды... 15 ноября мы все должны быть вместе, а 16-го, если будет нужно, выйти и защищать нашу победу", – подчеркнул Додон.

В первом туре выборов президента Молдовы, который прошел 1 ноября при участии восьми кандидатов, больше всего набрали экс-премьер-министр, представитель проевропейских сил Майя Санду (36,16%) и пророссийский Додон (32,61%). Второй тур состоится 15 ноября.

Теги: Молдова, выборы, митинг, Кишинев, Игорь Додон, голосование, президент, Майя Санду
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