Додон будет баллотироваться на второй президентский срок

Президент Молдовы Игорь Додон принял решение баллотироваться на второй срок во время очередных президентских выборов, назначенных в стране на 1 ноября 2020 года.

Додон пришел в ЦИК Молдовы на регистрацию инициативной группы по сбору подписей в поддержку его кандидатуры на предстоящих выборах президента страны Фото: Dodon Igor / Facebook

Президент Молдовы Игорь Додон принял решение принять участие в президентских выборах, назначенных в стране на 1 ноября нынешнего года. 9 сентября он обратился в Центральную избирательную комиссию Молдовы для регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку его кандидатуры. Об этом Додон сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Додона, он принял решение баллотироваться на второй президентский срок, потому что убежден в поддержке молдавских граждан и их желании продолжить его деятельность на посту президента.

Додон опубликовал фото из Центризбиркома Молдовы с регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку его кандидатуры на президентских выборах.

"Сегодня я со своими сторонниками в инициативной группе по сбору подписей и благодарю их таким образом за поддержку. Это первый этап процедуры регистрации на ноябрьские выборы, поэтому более развернутую программу своего участия в президентских выборах я смогу предложить только после официальной регистрации кандидатуры, после того как будут собраны необходимые подписи", – уточнил он в публикации.

По мнению Додона, Молдову должен возглавлять "патриотический лидер, ответственный, с характером, который уважает национальные ценности, уважает молдавские традиции и христианскую веру, а во внешней политике знает, как поддерживать хорошие отношения как с Россией, так и с Западом".