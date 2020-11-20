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Победа Санду на выборах в Молдове означает поражение Путина – Яценюк

Президент России Владимир Путин поддерживал на выборах пророссийского кандидата – действующего президента страны Игоря Додона, отметил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Победу проевропейской Майи Санду он назвал победой всего народа Молдовы.

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Яценюк: Путин поддерживал своего пророссийского президента на суверенной земле Молдовы
Яценюк: Путин поддерживал своего пророссийского президента на суверенной земле Молдовы
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Победа проевропейского кандидата в президенты Молдовы Майи Санду во втором туре выборов означает, в первую очередь, поражение президента РФ Владимира Путина. Такое мнение в ходе дискуссии на Киевском форуме по безопасности, который транслировали в YouTube, выразил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что Санду одержала убедительную победу. 

"Это победа не только Майи Санду, которая победила в этих очень сложных выборах. Это победа всего народа Молдовы, народов Евросоюза и всего свободного мира. Кто проиграл? Это имя известно. И это не господин [действующий президент Молдовы Игорь] Додон, а господин Путин, так как он поддерживал своего пророссийского президента на суверенной земле Молдовы", – сказал экс-премьер. 

Яценюк назвал результат выборов яркой чертой здоровой демократии в Молдове. 

"Без сомнения, новоизбранный президент Молдовы и народ страны еще столкнутся с многочисленными вызовами. И тут есть много общего между Украиной и Молдовой: российские войска постоянно находятся на территории Молдовы, в Приднестровье – так же, как в Крыму, в Донецке, Луганске. Россия пытается подорвать как территориальную целостность, так и демократические основы наших стран", – отметил он. 

Экс-глава правительства вспомнил, что Санду осуждает аннексию Крыма и агрессию России на Донбассе. 

"Это еще одна иллюстрация наших общих проблем. Для обеих стран важно иметь что-то вроде общего плана действий, направленного на то, чтобы сделать наши страны процветающими", – резюмировал Яценюк. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киеву будет легче сотрудничать с Санду, чем с Додоном – в 2016 году после избрания президентом Молдовы тот назвал оккупированный Крым фактически российским, а юридически – непризнанным.

Санду в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону говорила, что Додон – нерукопожатный, и ездил за последние четыре года с визитами только в Россию.

Санду 48 лет. Она работала в минэкономики Молдовы, в офисе Всемирного банка в Кишиневе. В 2010–2012 годах была советником исполнительного директора Всемирного банка, была министром образования Молдовы и главой правительства. В 2016 году принимала участие в выборах президента, вышла во второй тур, но тогда победил пророссийский Додон. 

15 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, Додон – 42,28%.

Теги: Россия, Владимир Путин, Арсений Яценюк, Украина, Молдова, Приднестровье, война на Донбассе, Майя Санду
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