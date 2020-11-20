Яценюк: Господин президент, вы не видите, что происходит? Российская задача – гражданская война в Украине. Просыпайтесь

Обыски в музее Революции достоинства, снятие ареста с беглого президента Украины Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана, вызов Госбюро расследований на допросы лидеров Евромайдана не случайно произошли перед годовщиной начала Революции достоинства, заявил экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

Яценюк: Российская задача – гражданская война в Украине. Я видел, чем заканчиваются такие действия, и знаю, чем закончатся эти провокации для власти Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Россия и ФСБ руководят украинскими властями, заявил экс-премьер Украины Арсений Яценюк в Facebook 19 ноября.

Он обратил внимание, что 16 ноября апелляционный суд Киева снял арест с беглого президента Украины Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана, 19 ноября в музее Революции достоинства полиция провела обыски, а Госбюро расследований вызвало на допросы лидеров Евромайдана в рамках производства, которое открыли по заявлению экс-генпрокурора времен беглого президента Виктора Януковича, нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Рената Кузьмина о "госперевороте" во время Революции достоинства.

Эти события произошли перед годовщиной начала Революции достоинства не случайно, считает Яценюк.

"Их цель – унизить борьбу украинцев за собственную свободу. Происходит то же самое, что и при Януковиче: Россия и ФСБ руководят украинской властью. Господин президент, вы не видите, что происходит? Российская задача – гражданская война в Украине. Я видел, чем заканчиваются такие действия, и знаю, чем закончатся эти провокации для власти. Просыпайтесь!" – добавил он.