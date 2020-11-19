ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В музее Революции достоинства проходит обыск

В ходе обысков в национальном музее Революции достоинства изъяты носители информации и документация по финансово-хозяйственной деятельности, сообщил директор музея Игорь Пошивайло.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Обыск проводят сотрудники полиции и СБУ
Обыск проводят сотрудники полиции и СБУ
Фото: Національний музей Революції гідності • Maidan Museum / Facebook

В национальном музее Революции достоинства проходит обыск. Об этом 19 ноября сообщается на странице музея в Facebook.

"У нас обыск! В эти минуты как раз открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции достоинства, поэтому... детали позже", – говорится в сообщении.

Судя по опубликованным с места событий фотографиям, обыск проводят сотрудники следственного управления отдела расследований преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности.

https://www.facebook.com/maidanmuseum.org/posts/2430706500569855

Как уточнил директор музея Игорь Пошивайло, сегодня в 7.00 сотрудники полиции и СБУ начали проводить обыск и у него дома.

"С утра эти же ребята заблокировали работу двух помещений музея Революции достоинства. Изъяты носители информации (неправомерно) и документация по финансово-хозяйственной деятельности", – написал Пошивайло.

https://www.facebook.com/ihor.poshyvailo/posts/10157552312021053

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным украинской прокуратуры, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

Музей создан 18 ноября 2015 года и отнесен к сфере управления Украинского института национальной памяти. Указом пятого президента Украины Петра Порошенко от 12 апреля 2016 года получил статус национального.

Теги: Евромайдан, СБУ, Украина, полиция, правоохранители, Революция достоинства, обыски, Игорь Пошивайло
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фреймут призвала женщин не терять лицо во время карантина
Фреймут призвала женщин не терять лицо во время карантина
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
Остапчук: Бывшая жена не дает возможности спокойно общаться с детьми. Доходит до абсурдных вещей
Остапчук: Бывшая жена не дает возможности спокойно общаться с детьми. Доходит до абсурдных вещей
Экс-супруг утонувшей актрисы Риверы намерен судиться с властями округа, где произошла трагедия
Экс-супруг утонувшей актрисы Риверы намерен судиться с властями округа, где произошла трагедия
"Это мама или лошадь?". Собчак задала сыну вопрос о себе
"Это мама или лошадь?". Собчак задала сыну вопрос о себе
Разин: Шатунов теперь не имеет никакого права на произведения группы "Ласковый май"
Разин: Шатунов теперь не имеет никакого права на произведения группы "Ласковый май"
51-летняя Лопес засветила голую грудь
51-летняя Лопес засветила голую грудь
  МакКонахи назвал условия, при которых мог бы уйти в политику и стать губернатором
  МакКонахи назвал условия, при которых мог бы уйти в политику и стать губернатором
Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом
Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом
"Так сильно изменился", "Молодой, на Гарри Поттера похож", "Атмосферное фото". Галкин показал снимок с Виктюком
"Так сильно изменился", "Молодой, на Гарри Поттера похож", "Атмосферное фото". Галкин показал снимок с Виктюком
"Зацвел". Готье обнародовал откровенное фото
"Зацвел". Готье обнародовал откровенное фото
Решетник: Жене нравится, когда ее окружают мужчины. А девочка остается в мечтах
Решетник: Жене нравится, когда ее окружают мужчины. А девочка остается в мечтах
Дочь нардепа от ОПЗЖ Бойко показала первенца. Фото
Дочь нардепа от ОПЗЖ Бойко показала первенца. Фото
Названы новые правила проведения "Евровидения 2021"
Названы новые правила проведения "Евровидения 2021"
Тина Кароль поделилась снимками мужчины своей мечты
Тина Кароль поделилась снимками мужчины своей мечты
  Michelle Andrade записала гимн чемпионата Европы по художественной гимнастике. Видео
  Michelle Andrade записала гимн чемпионата Европы по художественной гимнастике. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
"Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
  "Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
"Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
"У каждого из нас своя семья". Комаров рассказал об отношениях с младшими братом и сестрой
"У каждого из нас своя семья". Комаров рассказал об отношениях с младшими братом и сестрой
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS