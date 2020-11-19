В музее Революции достоинства проходит обыск

В ходе обысков в национальном музее Революции достоинства изъяты носители информации и документация по финансово-хозяйственной деятельности, сообщил директор музея Игорь Пошивайло.

В национальном музее Революции достоинства проходит обыск. Об этом 19 ноября сообщается на странице музея в Facebook.

"У нас обыск! В эти минуты как раз открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции достоинства, поэтому... детали позже", – говорится в сообщении.

Судя по опубликованным с места событий фотографиям, обыск проводят сотрудники следственного управления отдела расследований преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности.

Как уточнил директор музея Игорь Пошивайло, сегодня в 7.00 сотрудники полиции и СБУ начали проводить обыск и у него дома.

"С утра эти же ребята заблокировали работу двух помещений музея Революции достоинства. Изъяты носители информации (неправомерно) и документация по финансово-хозяйственной деятельности", – написал Пошивайло.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным украинской прокуратуры, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

Музей создан 18 ноября 2015 года и отнесен к сфере управления Украинского института национальной памяти. Указом пятого президента Украины Петра Порошенко от 12 апреля 2016 года получил статус национального.