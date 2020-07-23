Информация о военных, участвовавших в Революции достоинства, может попасть спецслужбам РФ – Фриз

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз сообщила, что в Украине собирается информация о военнослужащих, которые принимали участие в Революции достоинства. По ее мнению, есть опасность передачи такой базы данных спецслужбам России.

Фриз: Такая база данных – фактически список патриотов Украины для привлечения к уголовной ответственности и зачистки Вооруженных сил Украины Фото: Ірина Фріз / Iryna Friz / Facebook

В Украине идет сбор информации для формирования единой базы данных о действующих военнослужащих, которые участвовали в событиях Революции достоинства. Об этом 23 июля в Facebook написала народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз.

По ее информации, письмо с требованием организовать сбор информации распространяется по воинским частям.

"На фоне российского нарратива о государственном перевороте, которым Россия и ее пятая колонна в Украине считают Революцию достоинства, а также решения ТКГ о прекращении любых разведывательных и оборонных мероприятий, использования беспилотных аппаратов в зоне ООС и об ответственности военнослужащих за нарушение этих "договоренностей", такая база данных фактически представляет собой список патриотов для привлечения к уголовной ответственности и зачистки Вооруженных сил Украины", – написала нардеп.

Фото: Ірина Фріз / Iryna Friz / Facebook

По ее мнению, есть опасность передачи такой базы данных спецслужбам Российской Федерации.

Фриз отметила, что готовит депутатское обращение для выяснения причин, целей и задач формирования такой базы, а также наличия юридических оснований для этого.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.