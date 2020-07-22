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Евромайдан

Разгон Майдана. Расследование в отношении двух экс-беркутовцев завершено. Еще одному сообщили о подозрении

Следствие установило, что 30 ноября 2013 года экс-правоохранители превысили служебные полномочия и задержали участника мирного собрания на Майдане Незалежности. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

В ночь на 30 ноября 2013 года "Беркут" жестоко разогнал митинг молодежи в поддержку курса евроинтеграции
В ночь на 30 ноября 2013 года "Беркут" жестоко разогнал митинг молодежи в поддержку курса евроинтеграции
Фото: EPA

Cледователи Государственного бюро расследований Украины 21 июля завершили досудебное расследование в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного Главному управлению МВД Украины в Киеве, об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины.

Бывшим правоохранителям инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов, совершенное группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, а также служебный подлог (ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Следствие установило, что 30 ноября 2013 года сотрудники "Беркута" превысили служебные полномочия и задержали участника мирного собрания на Майдане Незалежности. Во время задержания они применили к потерпевшему физическую силу, чем незаконно помешали организации и проведению собрания. В дальнейшем милиционеры составили рапорты о задержании потерпевшего, в которые внесли заведомо ложные сведения.

По  информации Офиса генпрокурора, ГБР 22 июля сообщило о подозрении бывшему милиционеру полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного Главному управлению МВД Украины в Киеве, в незаконном препятствовании проведению собраний и митингов, совершенном группой лиц и служебном подлоге (ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По версии следствия, 30 ноября 2013 года экс-милиционер препятствовал проведению собрания на Майдане Незалежности и для создания искусственных доказательств якобы совершения пострадавшим административных правонарушений составил заведомо неправдивые документы. Досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается.

В ночь на 30 ноября 2013 года "Беркут" жестоко разогнал митинг молодежи в поддержку курса евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве. 1 декабря 2013 года на акцию протеста в центре Киеве вышли, по различным данным, от 500 тыс. до 1,6 млн человекПосле этого в Украине начались массовые протесты, приведшие в феврале 2014 года к смене власти.

Пока нет ни одного приговора тем, кому предъявлено обвинение по делу о разгоне акции студентов на Майдане в ноябре 2013 года. Среди обвиняемых – бывший глава КГГА Александр Попов, четыре командира "Беркута" и руководители столичного главка милиции.

Теги: Киев, Евромайдан, Беркут, Революция достоинства, Офис генпрокурора, ГБР
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