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Евромайдан

Разгон Майдана. Двое экс-беркутовцев предстанут перед судом

Бывших правоохранителей обвиняют в превышении служебных полномочий, служебном подлоге и незаконном препятствовании проведению собраний и митингов.

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В ночь на 30 ноября 2013 года "Беркут" жестоко разогнал митинг молодежи в поддержку курса евроинтеграции
В ночь на 30 ноября 2013 года "Беркут" жестоко разогнал митинг молодежи в поддержку курса евроинтеграции
Фото: EPA

Обвинительный акт в отношении двух бывших сотрудников полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного Главному управлению МВД Украины в Киеве, направлен в суд, об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований 6 июля.

ЭКк-беркутовцы обвиняются в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием, служебном подлоге и незаконном препятствовании проведению собраний и митингов (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 28, ст . 340 Уголовного кодекса Украины).

Следствие установлено, что 30 ноября 2013 года бывшие правоохранители задержали участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания они применили к потерпевшему физическую силу, чем незаконно помешали организации и проведению собрания. В дальнейшем они составили рапорты о задержании потерпевшего, в который внесли заведомо ложные сведения.

В ночь на 30 ноября 2013 года "Беркут" жестоко разогнал митинг молодежи в поддержку курса евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве. 1 декабря 2013 года на акцию протеста в центре Киеве вышли, по различным данным, от 500 тыс. до 1,6 млн человекПосле этого в Украине начались массовые протесты, приведшие в феврале 2014 года к смене власти.

Пока нет ни одного приговора тем, кому предъявлено обвинение по делу о разгоне акции студентов на Майдане в ноябре 2013 года. Среди обвиняемых – бывший глава КГГА Александр Попов, четыре командира "Беркута" и руководители столичного главка милиции.

Теги: Киев, Евромайдан, Беркут, Революция достоинства, ГБР
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