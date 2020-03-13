ГБР провело еще четыре следственных эксперимента по делу о расстреле активистов Евромайдана

Следственные эксперименты Госбюро расследований проводились на улицах Институтской, Шелковичной и Майдане Незалежности в Киеве.

Во время следственных действий ГБР получило информацию о местоположении правоохранителей, стрелявших в участников Евромайдана Фото: dbr.gov.ua

Следователи Государственного бюро расследований провели следственные эксперименты по факту расстрелов участников акций протеста во время Революции достоинства, в частности в период 18–20 февраля 2014 года. Об этом сообщает 13 марта пресс-служба ГБР.

13 марта 2020 состоялись четыре следственных эксперимента на улицах Институтской, Шелковичной и Майдане Незалежности в Киеве.

Во время следственных действий получена информация о местоположении правоохранителей, применявших в отношении протестантов огнестрельное оружие и спецсредства 18–20 февраля 2014 года.

Как отметили в ГБР, полученные результаты будут использованы при проведении комплексных баллистических, взрывотехнических и судебно-медицинских экспертиз.

11 марта следователи ГБР на улице Институтской в Киеве провели следственный эксперимент касательно расстрелов протестующих 20 февраля 2014 года.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Ростов. На всем протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек.

В исполнении расстрелов обвиняют бойцов роты спецназначения "Беркут". В организации преступления – беглого президента Виктора Януковича, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, его экс-заместителей Виктора Ратушняка и Петра Федчука, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко, его бывшего заместителя Владимира Тоцкого.