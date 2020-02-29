"Дела Майдана". ГБР расследует 51 производство

Двум правоохранителям, подозреваемым в незаконных действиях в отношении активистов Революции достоинства, в феврале объявили о подозрении.

В феврале в суд передали дело судьи, который незаконно отправлял под стражу участников Революции достоинства Фото: EPA

В спецподразделении Госбюро расследований по "делам Майдана" по состоянию на конец февраля находится 51 уголовное производство. Об этом 29 февраля сообщила пресс-служба ГБР.

Как уточнили в ГБР, в феврале следователи сообщили о подозрении бывшему следователю Днепровского районного управления Главного управления МВД Украины в Киеве, который незаконно задерживал и привлекал к ответственности участников Революции достоинства.

Кроме того, в этом месяце был задержан экс-боец спецподразделения "Омега", которому вменяют убийство активиста Революции достоинства. Ему также сообщили о подозрении.

Также в феврале в суд передали дело судьи Днепровского райсуда города Киева, который обвиняется в принятии незаконных решений в отношении содержания под стражей участников Революции достоинства.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГБР, в результате противостояний пострадали 2,5 тыс. человек, погибли 78 протестующих и 13 правоохранителей.