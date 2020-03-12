ГБР провело следственный эксперимент по делу о расстрелах на Институтской

Как сообщили в Госбюро расследований, цель эксперимента – установить сектор, из которого стреляли в потерпевшего участника Майдана работники правоохранительных органов.

Следователи Государственного бюро расследований 11 марта на улице Институтской в Киеве провели следственный эксперимент касательно расстрелов протестующих 20 февраля 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Цель эксперимента – установить сектор, из которого стреляли в потерпевшего участника Майдана работники правоохранительных органов.

Для подтверждения данных, полученных во время следственного эксперимента, будут назначены комплексные баллистическая и судебно-медицинская экспертизы, уточнили в ГБР.

Также в ближайшие дни планируют провести дополнительные следственные эксперименты с участием потерпевших лиц и свидетелей на Майдане Незалежности, улицах Институтской и Крещатик в Киеве.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Ростов. На всем протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек.

В исполнении расстрелов обвиняют бойцов роты спецназначения "Беркут". В организации преступления – беглого президента Виктора Януковича, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, его экс-заместителей Виктора Ратушняка и Петра Федчука, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко, его бывшего заместителя Владимира Тоцкого.