Двух бойцов "Беркута" подозревают в фальсификации доказательств против активистов Майдана

20 января 2014 года группа титушек задержала в Киеве трех участников Евромайдана. Задержанных передали сотрудникам "Беркута", которые составили рапорты о том, что якобы активисты были задержаны на улице Грушевского во время совершения ими преступления.

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, начались 21 ноября 2013 года Фото: EPA

Прокуроры Офиса генпрокурора сообщили о подозрении двум бывшим работникам полка милиции особого назначения "Беркут". Им вменяют фальсификацию доказательств против активистов Революции достоинства, говорится 21 мая на сайте Офиса генпрокурора.

Подозрение объявлено по ст. 340, ч. 2 ст. 384 УК Украины (препятствование организации митингов и предоставление следователю заведомо ложных показаний).

Следователи установили, что утром 20 января 2014 года группа титушек задержала на улице Лаврской в Киеве трех участников Евромайдана, которые шли домой с Майдана Незалежности. Задержанных передали милиции. Сотрудники "Беркута" составили рапорты и предоставили следователю заведомо ложные показания, что лица были задержаны на улице Грушевского во время совершения ими преступления.

Из-за сфальсифицированных показаний активистов задержали, сообщили о подозрении и взяли под стражу за особо тяжкое преступление, которого они не совершали, отмечают в прокуратуре.

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибли более 100 человек, сотни получили ранения.