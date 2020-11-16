Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича по делу Майдана

Апелляционный суд направил материалы дела в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича на рассмотрение в суд первой инстанции.

Янукович сбежал в РФ в 2014 году Фото: EPA

Киевский апелляционный суд на заседании 16 ноября отменил заочный арест беглого экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений в центре Киева 18–20 февраля 2014 года. Трансляция велась на канале "Судова влада України" в YouTube.

"Апелляционную жалобу защитников удовлетворить частично. Определение следственного судьи Печерского суда от 12 мая 2020 года, которым было удовлетворено ходатайство следователя и применена мера пресечения в виде содержания под стражей, отменить. Назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции", – говорится в решении, которое зачитала судья.

12 мая Печерский суд Киева заочно арестовал Януковича по этому делу. В Офисе генпрокурора сообщали, что решение суда о заочном заключении Януковича под стражу дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции.

Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

26 февраля 2014 года в Генпрокуратуре Украины заявили, что Януковичу, бывшему главе Администрации Президента Андрею Клюеву, экс-генпрокурору Виктору Пшонке, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко и другим лицам объявлено о подозрении в совершении умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий в центре Киева.

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.