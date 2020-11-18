Сенцов считает, что, в отличие от Украины, США и Молдова выбрали "адекватных руководителей"

Украинский режиссер Олег Сенцов не исключил, что Украина когда-либо получит "адекватных руководителей" страны.

В Украине нет таких "адекватных" руководителей, как выбрали себе Молдова и США. Такое мнение выразил 16 ноября в Facebook бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов.

"Очень приятно, что и в США, и в Молдове граждане смогли выбрать себе адекватных руководителей. Может, когда-то такое счастье не обойдет и украинскую землю", – написал он.

3 ноября в США прошло основное голосование на выборах президента. Его победителем СМИ назвали демократа, экс-вице-президента США Джо Байдена. Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

15 ноября в Молдове прошел второй тур выборов президента. Его победителем стала проевропейский политик, экс-премьер-министр страны Майя Санду, ее поддержали 57,72% избирателей. За нынешнего президента Молдовы Игоря Додона свои голоса отдали 42,28% голосовавших.

Президентом Украины с 2019 года является Владимир Зеленский. До него эту должность занимали Петр Порошенко, Виктор Янукович, Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук.