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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Сенцов: Пока украинские политики занимаются подготовкой к мордобойчику под названием местные выборы, в оккупированном Крыму продолжается издевательство над целым народом

Экс-узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов прокомментировал оправдательный приговор, вынесенный 16 сентября Южным окружным судом Ростова-на-Дону (Россия) крымскому татарину Эрнесу Аметову – фигуранту так называемой второй бахчисарайской группы дела "Хизб ут-Тахрир".

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Сенцов считает, что в Украине нет стратегии, направленной на возвращение Крыма
Сенцов считает, что в Украине нет стратегии, направленной на возвращение Крыма
Фото: Oleg Sentsov / Facebook

Освобождение из-под стражи российским судом 16 сентября одного из восьми обвиняемых по делу "Хизб ут-Тахрир" Эрнеса Аметова не нужно воспринимать как проявление слабости или милосердия путинской системы – это просто часть игры в правосудие. Об этом написал на своей странице в Facebook экс-узник Кремля, режиссер Олег Сенцов.

Семерым другим обвиняемым суд оккупантов вынес суровые приговоры – от 13 до 19 лет лишения свободы.

"Пока украинские политики занимаются подготовкой к мордобойчику под названием местные выборы, в оккупированном Крыму продолжается издевательство над целым народом. Борьба за освобождение полуострова свелась к повторению заезженных мантр. Никто не ведет стратегии, направленной на возвращение Крыма, напротив, постоянно вбрасываются провокационные заявления по восстановлению водоснабжения", – заявил режиссер.

Он пожелал невинно осужденным терпения и скорейшего освобождения.

"А нам всем никогда не забывать, что Крым – это Украина, и бороться за его свободу!" – подчеркнул Сенцов.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/3392374524179393

В октябре 2017 года в Бахчисарае задержали крымских татар Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиева, Сервера Зекирьяева и Аметова. В мае 2018 года в рамках того же дела были задержаны и арестованы Эдем Смаилов и Сервер Мустафаев. Все они – активисты организации "Крымская солидарность" – объединения адвокатов, родственников политзаключенных и активистов, которое помогает крымчанам, подвергшимся преследованиям по политическим или религиозным мотивам.

Задержанных обвинили в участии в "Хизб ут-Тахрир" – международной исламской политической организации, призывающей к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающей террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена, в рамках украинского законодательства она является легальной. В странах Западной Европы и Северной Америки эта организация также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

16 сентября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оправдал Аметова, обвиняемого оккупантами в приготовлении к насильственному захвату власти. Он был признан невиновным и освобожден в зале суда. Это первый оправдательный приговор по делу "Хизб ут-Тахрир".

Семерым другим предполагаемым участникам "Хизб ут-Тахрир", которых в России обвиняют в экстремизме, присудили максимальные сроки наказания в колонии строгого режима: Асанову – 19 лет, Белялову – 18 лет, Мустафаеву – 14 лет, Смаилову – 13 лет, Салиеву – 16 лет, Ибрагимову – 17 лет, Зекирьяеву – 13 лет.

Все подсудимые отвергают обвинения в терроризме и утверждают, что их преследуют по политическим и религиозным мотивам.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Россия, Крым, Украина, аннексия, Олег Сенцов, приговор, Хизб ут-Тахрир, Крымская солидарность, суд
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