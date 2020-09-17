Сенцов: Пока украинские политики занимаются подготовкой к мордобойчику под названием местные выборы, в оккупированном Крыму продолжается издевательство над целым народом

Освобождение из-под стражи российским судом 16 сентября одного из восьми обвиняемых по делу "Хизб ут-Тахрир" Эрнеса Аметова не нужно воспринимать как проявление слабости или милосердия путинской системы – это просто часть игры в правосудие. Об этом написал на своей странице в Facebook экс-узник Кремля, режиссер Олег Сенцов.
Семерым другим обвиняемым суд оккупантов вынес суровые приговоры – от 13 до 19 лет лишения свободы.
"Пока украинские политики занимаются подготовкой к мордобойчику под названием местные выборы, в оккупированном Крыму продолжается издевательство над целым народом. Борьба за освобождение полуострова свелась к повторению заезженных мантр. Никто не ведет стратегии, направленной на возвращение Крыма, напротив, постоянно вбрасываются провокационные заявления по восстановлению водоснабжения", – заявил режиссер.
Он пожелал невинно осужденным терпения и скорейшего освобождения.
"А нам всем никогда не забывать, что Крым – это Украина, и бороться за его свободу!" – подчеркнул Сенцов.
В октябре 2017 года в Бахчисарае задержали крымских татар Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиева, Сервера Зекирьяева и Аметова. В мае 2018 года в рамках того же дела были задержаны и арестованы Эдем Смаилов и Сервер Мустафаев. Все они – активисты организации "Крымская солидарность" – объединения адвокатов, родственников политзаключенных и активистов, которое помогает крымчанам, подвергшимся преследованиям по политическим или религиозным мотивам.
Задержанных обвинили в участии в "Хизб ут-Тахрир" – международной исламской политической организации, призывающей к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающей террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена, в рамках украинского законодательства она является легальной. В странах Западной Европы и Северной Америки эта организация также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.
16 сентября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оправдал Аметова, обвиняемого оккупантами в приготовлении к насильственному захвату власти. Он был признан невиновным и освобожден в зале суда. Это первый оправдательный приговор по делу "Хизб ут-Тахрир".
Семерым другим предполагаемым участникам "Хизб ут-Тахрир", которых в России обвиняют в экстремизме, присудили максимальные сроки наказания в колонии строгого режима: Асанову – 19 лет, Белялову – 18 лет, Мустафаеву – 14 лет, Смаилову – 13 лет, Салиеву – 16 лет, Ибрагимову – 17 лет, Зекирьяеву – 13 лет.
Все подсудимые отвергают обвинения в терроризме и утверждают, что их преследуют по политическим и религиозным мотивам.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.