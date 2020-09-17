Сенцов: Пока украинские политики занимаются подготовкой к мордобойчику под названием местные выборы, в оккупированном Крыму продолжается издевательство над целым народом

Экс-узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов прокомментировал оправдательный приговор, вынесенный 16 сентября Южным окружным судом Ростова-на-Дону (Россия) крымскому татарину Эрнесу Аметову – фигуранту так называемой второй бахчисарайской группы дела "Хизб ут-Тахрир".

Сенцов считает, что в Украине нет стратегии, направленной на возвращение Крыма Фото: Oleg Sentsov / Facebook

Освобождение из-под стражи российским судом 16 сентября одного из восьми обвиняемых по делу "Хизб ут-Тахрир" Эрнеса Аметова не нужно воспринимать как проявление слабости или милосердия путинской системы – это просто часть игры в правосудие. Об этом написал на своей странице в Facebook экс-узник Кремля, режиссер Олег Сенцов.

Семерым другим обвиняемым суд оккупантов вынес суровые приговоры – от 13 до 19 лет лишения свободы.

"Пока украинские политики занимаются подготовкой к мордобойчику под названием местные выборы, в оккупированном Крыму продолжается издевательство над целым народом. Борьба за освобождение полуострова свелась к повторению заезженных мантр. Никто не ведет стратегии, направленной на возвращение Крыма, напротив, постоянно вбрасываются провокационные заявления по восстановлению водоснабжения", – заявил режиссер.

Он пожелал невинно осужденным терпения и скорейшего освобождения.

"А нам всем никогда не забывать, что Крым – это Украина, и бороться за его свободу!" – подчеркнул Сенцов.