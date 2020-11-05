Сенцов стал лауреатом польской премии имени Станислава Винценза

18 ноября в Кракове бывшему украинскому политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову вручат премию города Кракова имени Станислава Винценза.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы Фото: EPA

Бывший украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов стал лауреатом премии города Кракова имени Станислава Винценза. Об этом 5 ноября сообщает Onet.

Награду должны вручить 18 ноября во время Международного конгресса экономики ценностей – Open Eyes Economy Summit в Кракове, сообщает издание.

По словам главы городского совета Кракова и руководителя премии Винценза Доминика Яськовца, победитель этого года Сенцов "сочетает творческую деятельность с участием в борьбе за свободу и базовые права человека, особенно за права преследуемых и репрессированных лиц".

"Это не только сильный голос независимой Украины, противодействие незаконной аннексии Крыма, но также мужественный и преданный художник, а также важный универсальный голос искусства, который демонстрирует свободу слова, независимость и идентичность нашего региона", – добавил Яськовец.

Премию Винценза вручают за выдающиеся достижения в популяризации культуры Центральной и Восточной Европы. Лауреат получает награду и 40 тыс. злотых (около 300 тыс. грн). Винценз – польский этнограф, писатель, философ и переводчик. Его главной работой считают тетралогию "На высокой горной долине".

Премию основали в 2005 году. Ее получали Сергей Жадан, Светлана Алексеиевич и Агнешка Холланд.

В соответствии с постановлением 2011 года награду присуждает Краковский городской совет.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в оккупированном Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал. Он отбывал заключение в колонии города Лабытнанги.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, был и Сенцов.