Сенцов объявил о начале съемок фильма "Носорог"

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов 30 сентября в Facebook заявил о начале съемок своего фильма "Носорог", опубликовав кадры, сделанные на съемочной площадке.
"Съемки начались", – подписал он публикацию.
9 июля Совет государственной поддержки кинематографии утвердил финансирование съемок фильма "Носорог" в размере 25 млн грн. Деньги будут выделены из государственного бюджета.
"Носорог" является победителем питчинга, который проводился в 2012 году при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.