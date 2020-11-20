Процедура назначения Маркаровой на должность посла Украины в США запущена – МИД

Процедура назначения экс-министра финансов Украины Оксаны Маркаровой на пост посла Украины в США уже началась, заявил в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нынешний посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко является классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял", – написал он.

Кулеба сообщил, что предложил кандидатуру Маркаровой, "взвесив все аргументы".

"Процедура ее оформления запущена, но традиционно занимает определенное время. Могу дать только один совет – судите о назначении по подписанному указу президента, а не публикациям в прессе. В случае ее назначения Украина впервые получит в Вашингтоне посла, которую хорошо знают и в администрации США, и в Госдепе, и в министерстве финансов, и в Международном валютном фонде. [Сообщения] о том, что Маркарову отправляют только выбивать деньги из МВФ, – это бред", – написал министр.

Он подчеркнул, что Маркарова станет первой женщиной, которая возглавит внешнеполитическое ведомство Украины в США.

"Бывший министр иностранных дел Константин Грищенко после многих лет в международной и национальной политике говорил: сложнее дипломатии только внутренняя дипломатия. Бывшая и успешная министр финансов по определению не может быть плохим дипломатом. Там просто должность не позволяет не быть дипломатом", – добавил Кулеба.

Сегодня утром издание ZN.ua, ссылаясь на свои источники в Офисе президента написало, что Киев планирует сменить посла в США. Автором идеи собеседники журналистов называли главу ОПУ Андрея Ермака, а вероятным кандидатом на этот пост – Маркарову. При этом источник ZN.ua в МИД скептически отнесся к выбору кандидатуры.

Маркарова – одна из двух министров, которые сохранили должности после президентских выборов в 2019 году и перешли из команды Владимира Гройсмана в команду Алексея Гончарука. Она работала в Минфине с марта 2015 года. 4 марта 2020-го Верховная Рада отправила в отставку правительство Гончарука и назначила новый состав Кабмина.

Ельченко возглавляет диппредставительство меньше года.

В законе Украины о дипломатической службе не указаны конкретные сроки для проведения ротации, но говорится, что долгосрочная командировка работников дипломатической службы, как правило, длится до четырех лет в государствах с нормальными климатическими условиями и стабильной ситуацией с безопасностью и до трех лет – в государствах с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью.