Ельченко о визите Зеленского в США: Это может произойти до выборов президента

Посольство Украины в США работает над хорошо подготовленным и полноценным визитом президента Украины Владимира Зеленского, с обязательным посещением двух или более штатов. Об этом сообщил посол Владимир Ельченко.

Ельченко: Мы очень хотели бы, чтобы Генконсульство в Хьюстоне открыл именно президент Украины Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США / Facebook

Визит украинского президента Владимира Зеленского в США может произойти до президентских выборов 2020 года. Об этом в интервью агентству "РБК-Украина" заявил посол в Вашингтоне Владимир Ельченко.

"Это может произойти и до выборов, но дело в том, что мы работаем над серьезным, хорошо подготовленным визитом, не визитом ради визита. Если речь шла бы о таком визите, он бы мог уже состояться, или мы бы старались его организовать еще до выборов. Но речь идет о полноценном визите, с обязательным посещением двух или более штатов", – отметил дипломат.

Он рассказал, что сейчас идет подготовка к открытию Генерального консульства Украины в Хьюстоне, штат Техас.

"Мы очень хотели бы, чтобы его открыл именно президент Украины. Техас – это огромный бизнес, газ, нефть. Это могла бы быть поездка в Калифорнию, пока ни один украинский президент там не был. Это могла бы быть поездка в штат Вашингтон, в Сиэтл, где наиболее динамично растущая диаспора в США. В Сиэтле и возле него, по нашим данным, уже работает около 70 тыс. украинцев, это то количество, которое сложилось за последние лет 10, это новая диаспора. Они там работают в сферах от рыболовного промысла и в разных IT-гигантах. Все это очень перспективные темы и нам хотелось бы надеяться, что президент Зеленский сможет посетить Сиэтл", – подчеркнул Ельченко.

Он добавил, что ни один визит не будет результативным, если не будут подписаны серьезные документы.

"А эти документы надо подготовить, торговые соглашения, соглашения об инвестициях. У нас есть несколько серьезных проектов, они в стадии подготовки к реализации", – отметил посол.

Зеленский был в США с визитом один раз – 25 сентября 2019 года он встретился с Трампом в Нью-Йорке.