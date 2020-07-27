Ельченко о скандале с импичментом Трампа: На такую пиар-кампанию надо было бы потратить миллионы, а нам досталось бесплатно

Благодаря истории с расследованием в рамках импичмента президента США Дональда Трампа многие рядовые американцы узнали об Украине и российской агрессии, заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.

Посол Украины в США Владимир Ельченко в интервью агентству "РБК-Украина" заявил, что скандал с расследованием импичмента президента Дональда Трампа прославил Украину в США.

Дипломат отметил, что ему было неприятно слышать, что Украину в Соединенных Штатах называют коррупмированной страной, однако на этом фоне те, кто давал показания в Сенате, обнародовали большой массив информации о современном положении дел в Украине, в частности через призму российской агрессии.

"Что касается рядовых американцев, то в каждом негативе надо искать позитив. Очень много простых американцев, в первую очередь на юге и в центральной части США, где проживает меньше украинской диаспоры, где нет информации об Украине, благодаря этому о нас узнали. В Нью-Йорке я зашел в один бар, и там на огромном телевизоре как раз была трансляция слушаний, и я послушал, что люди между собой говорят, там был сплошной позитив: наконец мы узнали, где находится Украина, и что этой стране надо помогать. На такую пиар-кампанию надо было бы потратить миллионы долларов, а нам это досталось практически бесплатно", – подчеркнул Ельченко.

Он отметил, что в США считают правильной позицию украинских властей, которые просили не втягивать Украину во внутреннюю американскую политику.

"Когда люди узнают, что с ними говорит посол Украины, они говорят: украинцы все правильно сделали, мы здесь сами разберемся. То, что и президент [Владимир] Зеленский, и министр иностранных дел, и практически все представители украинской власти были очень осторожны, – это было правильно. США – это передовая демократическая держава мира. Никогда не было такого, чтобы выборы в США зависели от третьей страны, такого не было и быть не может", – добавил дипломат.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.