Ельченко о скандале с импичментом Трампа: На такую пиар-кампанию надо было бы потратить миллионы, а нам досталось бесплатно

Посол Украины в США Владимир Ельченко в интервью агентству "РБК-Украина" заявил, что скандал с расследованием импичмента президента Дональда Трампа прославил Украину в США.
Дипломат отметил, что ему было неприятно слышать, что Украину в Соединенных Штатах называют коррупмированной страной, однако на этом фоне те, кто давал показания в Сенате, обнародовали большой массив информации о современном положении дел в Украине, в частности через призму российской агрессии.
"Что касается рядовых американцев, то в каждом негативе надо искать позитив. Очень много простых американцев, в первую очередь на юге и в центральной части США, где проживает меньше украинской диаспоры, где нет информации об Украине, благодаря этому о нас узнали. В Нью-Йорке я зашел в один бар, и там на огромном телевизоре как раз была трансляция слушаний, и я послушал, что люди между собой говорят, там был сплошной позитив: наконец мы узнали, где находится Украина, и что этой стране надо помогать. На такую пиар-кампанию надо было бы потратить миллионы долларов, а нам это досталось практически бесплатно", – подчеркнул Ельченко.
Он отметил, что в США считают правильной позицию украинских властей, которые просили не втягивать Украину во внутреннюю американскую политику.
"Когда люди узнают, что с ними говорит посол Украины, они говорят: украинцы все правильно сделали, мы здесь сами разберемся. То, что и президент [Владимир] Зеленский, и министр иностранных дел, и практически все представители украинской власти были очень осторожны, – это было правильно. США – это передовая демократическая держава мира. Никогда не было такого, чтобы выборы в США зависели от третьей страны, такого не было и быть не может", – добавил дипломат.
24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.
18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.
Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.