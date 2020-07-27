Президентский рейтинг Зеленского упал до 30% – опрос

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает удерживать лидерство в президентском рейтинге. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Во втором туре президентских выборов в 2019 году за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 30,2% избирателей. Об этом свидетельствуют опубликованные 27 июля результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

14,4% респондентов, которые определились с выбором и намерены участвовать в голосовании, поддержали бы сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, а 13,7% – народного депутата от "Европейской солидарности", пятого президента Украины Петра Порошенко.

Следом за ними идут лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко – 9,1%, экс-глава СБУ – Игорь Смешко 5,8%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 3,9%, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман – 3,1%, а также лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко – 3%.

Рейтинг других кандидатов находится на уровне ниже 3%.

12,9% опрошенных пока не определились с выбором.

Опрос проводился с 15-го по 20 июля 2020 года по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрошено 2000 респондентов. Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Согласно результатам опроса, который проводился с 24-го по 28 июня, президентский рейтинг Зеленского составлял 34,6%. Второе место (11,4%) занимал Порошенко.

Во втором туре президентских выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.