"Идею внес Ермак". СМИ пишут, что новым послом Украины в США может стать экс-министр финансов Маркарова

Сейчас пост посла Украины в США занимает Владимир Ельченко, который до этого работал постпредом Украины в ООН. Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил заменить его, вероятной кандидатурой на этот пост считают экс-министра финансов Оксану Маркарову, сообщило ZN.ua.

Маркарова работала в Минфине с 2015-го по 2020 год Фото: mof.gov.ua

Украина, возможно, отправит нового посла в США. Об этом издание ZN.ua написало 20 ноября, ссылаясь на данные источника в Офисе президента.

По информации ZN.ua, нынешнего посла Владимира Ельченко планируют заменить экс-министром финансов Украины Оксаной Маркаровой.

"Идею внес [глава Офиса президента] Андрей Ермак. Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету", – рассказал собеседник журналистов. Из текста статьи неясно, какая именно идея принадлежит Ермаку – заменить посла или назначить на этот пост Маркарову.

При этом источник издания в Министерстве иностранных дел скептически отнесся к такой идее.

"В Вашингтон после победы [на президентских выборах Джо] Байдена возвращается "классика", а Маркарова не классический дипломат. МВФ – очень важный фактор, но американское направление намного шире, системнее и требует большей дипломатической практики и кругозора", – заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ельченко на пост главы диппредставительства 18 декабря 2019 года. Официально дипломат возглавил посольство Украины в США 7 января 2020-го. До этого он четыре года возглавлял представительство Украины при Организации Объединенных Наций, еще раньше – работал послом Украины в РФ.

Маркарова – одна из двух министров, которые сохранили должности после президентских выборов в 2019 году и перешли из команды Владимира Гройсмана в команду Алексея Гончарука. Она работала в Минфине с марта 2015 года. 4 марта 2020-го Верховная Рада отправила в отставку правительство Гончарука и назначила новый состав Кабмина.