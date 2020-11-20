Бульвар Шоубиз
 
20 ноября, 2020
 
Новости

Заразившаяся коронавирусом ведущая "1+1" рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни

По словам заразившейся коронавирусом ведущей канала "1+1" Людмилы Барбир, она продолжает лечение, принимая противовирусные препараты.

Барбир: У меня начали болеть почки
Барбир: У меня начали болеть почки
Фото: Людмила Барбір / Facebook

Заразившаяся коронавирусом ведущая "1+1" Людмила Барбир 20 ноября в эфире "1+1" сообщила, что во время болезни у нее появились проблемы с почками.

"У меня начали болеть почки. Хотя они меня никогда не беспокоили до коронавируса. Никогда у меня проблем с почками не было, но сейчас они начали беспокоить. Наверное, такой постэффект", – сообщила она.

Барбир отметила, что продолжает лечение, принимая противовирусные препараты, витамины и выпивая в день большое количество воды.

11 ноября Барбир сообщила, что сдала положительный тест на COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 20 ноября в Украине зарегистрировано более 598 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 274 324 человека уже выздоровели, 10 598 случаев закончились летально.

Теги: Людмила Барбир, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Илларионов: Российское общество придет к пониманию того, что важнее любых украденных территорий добрые отношения с украинцами, молдаванами, грузинами
  Илларионов: Российское общество придет к пониманию того, что важнее любых украденных территорий добрые отношения с украинцами, молдаванами, грузинами
Алеся БАЦМАН
"Свет злым силам никогда не ухватить: солнышко все равно светит, как бы они ни пытались взять верх". Памяти Романа Виктюка
"Свет злым силам никогда не ухватить: солнышко все равно светит, как бы они ни пытались взять верх". Памяти Романа Виктюка
Наталия ДВАЛИ
  Замана: Уверен на 100%, если бы Порошенко стал еще раз президентом, сколько бы он им был, столько времени я сидел бы за решеткой
  Замана: Уверен на 100%, если бы Порошенко стал еще раз президентом, сколько бы он им был, столько времени я сидел бы за решеткой
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Заразившаяся коронавирусом ведущая "1+1" рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни
Заразившаяся коронавирусом ведущая "1+1" рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни
Сын Джигарханяна показал могилу отца
Сын Джигарханяна показал могилу отца
  "Мне пох...й". Бардаш прокомментировал причины войны на Донбассе
  "Мне пох...й". Бардаш прокомментировал причины войны на Донбассе
Злоумышленники взломали и удалили страницу писательницы Карпы в Instagram
Злоумышленники взломали и удалили страницу писательницы Карпы в Instagram
Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
"Глаза выдают ваше счастье". Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми снимками
"Глаза выдают ваше счастье". Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми снимками
Участница дуэта Anna Maria рассказала, почему три года скрывала рождение сына
Участница дуэта Anna Maria рассказала, почему три года скрывала рождение сына
Ресторатор Борисов в седьмой раз станет отцом
Ресторатор Борисов в седьмой раз станет отцом
  "Баклажанная чепурга". Полякова показала, как готовит икру из баклажанов
  "Баклажанная чепурга". Полякова показала, как готовит икру из баклажанов
"Мы нашли интересную тему. Она будет построена на фольклоре". Солистка Go-A Павленко рассказала о подготовке к "Евровидению 2021"
"Мы нашли интересную тему. Она будет построена на фольклоре". Солистка Go-A Павленко рассказала о подготовке к "Евровидению 2021"
"Девочка-булочка". Loboda засветила формы в раздельном купальнике
"Девочка-булочка". Loboda засветила формы в раздельном купальнике
В белых носках и без бровей. Melovin показал первые фото в новом образе
В белых носках и без бровей. Melovin показал первые фото в новом образе
Джоли снимет фильм-биографию о британском военном фотографе
Джоли снимет фильм-биографию о британском военном фотографе
"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела
"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела
Ефросинина рассказала, кого из украинских мужчин считает красавчиками
Ефросинина рассказала, кого из украинских мужчин считает красавчиками
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS