Бульвар Шоубиз
 
11 ноября, 2020
 
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"Больно ходить, лежать и даже спать". Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом

Ведущая канала "1+1" Людмила Барбир сообщила, что проходит лечение дома под наблюдением семейного врача, с которым поддерживает связь по телефону.

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Барбир: Первые симптомы были похожи на ОРВИ
Барбир: Первые симптомы были похожи на ОРВИ
Фото: Людмила Барбір / Facebook

Ведущая канала "1+1" Людмила Барбир сдала положительный тест на COVID-19. Об этом она рассказала 11 ноября в Facebok.

"Первые симптомы были похожи на ОРВИ. Начало краснеть горло, потом добавился насморк, появилась слабость в теле, легкое головокружение в голове и сонливость. Потеряла полностью ощущение запаха и вкуса – могла отличить только сладкое от соленого. А еще очень спазмируют мышцы – больно ходить, лежать и даже спать. Температуры нет", – описала состояние ведущая.

Барбир отметила, что находится на самоизоляции, поддерживая связь с семейным врачом по телефону. По словам ведущей, ее муж и сын пока не получили результаты анализов.

https://www.facebook.com/1plus1.Barbir/posts/3448852795168735

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончалось 8947 пациентов с COVID-19, выздоровело 221 459 человек.

Теги: 1+1, Людмила Барбир, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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