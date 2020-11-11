"Больно ходить, лежать и даже спать". Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом

Ведущая канала "1+1" Людмила Барбир сообщила, что проходит лечение дома под наблюдением семейного врача, с которым поддерживает связь по телефону.

Ведущая канала "1+1" Людмила Барбир сдала положительный тест на COVID-19. Об этом она рассказала 11 ноября в Facebok.

"Первые симптомы были похожи на ОРВИ. Начало краснеть горло, потом добавился насморк, появилась слабость в теле, легкое головокружение в голове и сонливость. Потеряла полностью ощущение запаха и вкуса – могла отличить только сладкое от соленого. А еще очень спазмируют мышцы – больно ходить, лежать и даже спать. Температуры нет", – описала состояние ведущая.

Барбир отметила, что находится на самоизоляции, поддерживая связь с семейным врачом по телефону. По словам ведущей, ее муж и сын пока не получили результаты анализов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончалось 8947 пациентов с COVID-19, выздоровело 221 459 человек.