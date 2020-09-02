Бульвар Шоубиз
 
02 сентября, 2020
 
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"Мое появление среди людей вызывало легкую панику". Переболевшая COVID-19 Падалко рассказала о выходе в свет

Украинская телеведущая Маричка Падалко, перенесшая COVID-19, заявила, что теперь ей хочется повесить на грудь табличку "здорова".

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Падалко: Получила контрольный отрицательный ПЦР-тест на COVID-19
Падалко: Получила контрольный отрицательный ПЦР-тест на COVID-19
Фото: Марічка Падалко / Facebook

Украинская телеведущая Маричка Падалко сообщила в Facebook, что вылечилась от COVID-19.

"Получила контрольный отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 и отвела с Егором Соболевым младшего ребенка в школу. Особое чувство благодарности судьбе за простые вещи, которые раньше воспринимались как данность – ходить с детьми в школу и быть здоровой", – написала она.

Падалко поделилась "коронавирусным" лайфхаком.

"Если вы уже публично сообщили, что заболели COVID-19, очень важно сообщить, что вы уже официально выздоровели. Почувствовала это на собственной шкуре, когда мое появление среди людей вызывало легкую панику, и я понимаю почему. Поэтому теперь очень хочется повесить на грудь табличку "здорова", – отметила телеведущая.

Падалко также сообщила, что ее дочери Екатерине исполнилось 10 лет 1 сентября.

"Хотя сегодня ей исполнилось 10 лет, за карантин меня дважды спросили, в какой она ходит детский сад – один раз коллеги, когда она пришла в ньюзрум, второй раз – недавно врачи, когда брали анализ. Знаете почему? Потому что она до сих пор светится тем внутренним светом, доверием и восторгом миром, которое бывает только у маленьких детей и которое со временем теряется", – рассказала Падалко.

https://www.facebook.com/marichka.padalko/posts/3358899114198787

25 августа Падалко писала, что она и двое ее детей, Мария и Михаил, болеют COVID-19. Младшая дочь Екатерина и муж экс-нардеп Егор Соболев не заразились.

За последние сутки в Украине выявили еще 2495 случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 125 798.

От коронавирусной инфекции скончалось 2656 человек, в том числе 51 – за последние сутки, выздоровело 58 817 (+1015 за сутки), 64 325 продолжают болеть.

Теги: Егор Соболев, Маричка Падалко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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