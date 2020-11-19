Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич получил результаты повторного теста на COVID-19

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич, который в начале ноября заразился коронавирусом, разместил в сети результаты повторного теста на COVID-19.

Заразившийся коронавирусом украинский телеведущий Анатолий Анатолич заявил, что болезнь длилась 13 дней. Об этом он написал 15 ноября в Instagram.

"13 дней с COVID-19 в легкой форме. Возвращаюсь к обычной жизни. Уже завтра на любимую работу", – сообщил он.

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Ведущий также разместил в сети результаты отрицательного теста на коронавирус.

Фото: anatoliyanatolich / Instagram



О том, что заразился коронавирусом, ведущий сообщил 8 ноября.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 19 ноября в Украине COVID-19 заболело 583 510 человек, выздоровело 266 479, летальных случаев – 10 369.