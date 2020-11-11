Бульвар Шоубиз
 
11 ноября, 2020
 
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"Невероятная милашка". Анатолий Анатолич показал свою новую любовь

По словам украинского телеведущего Анатолия Анатолича, щенок породы бульмастиф покорил его сразу, как только он взял его на руки.

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Анатолий Анатолич завел собаку
Анатолий Анатолич завел собаку
Фото: YULA / Facebook

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич 10 ноября разместил в сети снимки, на которых запечатлен со своим новым питомцем – щенком породы бульмастиф по кличке Айза.

"А вот и наше пополнение в семье. Мне достаточно было подержать на руках Айзу, чтобы влюбиться. Она невероятная милашка", – написал он.

Ведущий отметил, что сейчас щенок весит около девяти килограммов, но когда вырастает, то будет весить около 50.

"Очень-очень доброе создание", – заверил Анатолий Анатолич.

При этом он подчеркнул, что фото были сделаны до того, как он заразился коронавирусом.

https://www.facebook.com/anatolij.anatolich/posts/3648228128563860

Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.

В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции "Хит FM", затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, "1+1", "Прямий".

Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина". Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал "Зе Интервьюер", где выкладывает интервью с известными людьми.

Теги: Анатолий Анатолич
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