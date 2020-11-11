"Невероятная милашка". Анатолий Анатолич показал свою новую любовь

По словам украинского телеведущего Анатолия Анатолича, щенок породы бульмастиф покорил его сразу, как только он взял его на руки.

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич 10 ноября разместил в сети снимки, на которых запечатлен со своим новым питомцем – щенком породы бульмастиф по кличке Айза.

"А вот и наше пополнение в семье. Мне достаточно было подержать на руках Айзу, чтобы влюбиться. Она невероятная милашка", – написал он.

Ведущий отметил, что сейчас щенок весит около девяти килограммов, но когда вырастает, то будет весить около 50.

"Очень-очень доброе создание", – заверил Анатолий Анатолич.

При этом он подчеркнул, что фото были сделаны до того, как он заразился коронавирусом.

Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.

В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции "Хит FM", затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, "1+1", "Прямий".

Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина". Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал "Зе Интервьюер", где выкладывает интервью с известными людьми.