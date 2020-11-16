"Хочу вернуться к нормальной жизни". Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич рассказал о самочувствии

Заразившийся коронавирусом украинский телеведущий Анатолий Анатолич сообщил, что находится на домашнем карантине более 10 дней.

Заразившийся коронавирусом украинский телеведущий Анатолий Анатолич устал находиться дома на карантине. Об этом он написал 15 ноября в Instagram.

"Мечтаю об окончании карантина. Я уже 10 дней дома, и, пожалуй, устал. Конечно, у меня болезнь проходит в очень легкой форме, и мне грех жаловаться, но очень хочу вернуться к нормальной жизни", – рассказал он.

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О том, что заразился коронавирусом, ведущий сообщил 8 ноября.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 16 ноября в Украине подтверждено 545 689 случаев COVID-19, 9697 человек умерли, 244 197 пациентов выздоровели. В Киеве COVID-19 заболело 51 449 человек, 976 пациентов умерли, 18 767 выздоровели.