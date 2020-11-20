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Видео: Shuster online / YouTube

"Большое строительство" и COVID-19. Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

20 ноября в 21.00 в эфире телеканала "Украина" и на YouTube-канале Shuster online начнется трансляция ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". В эфире обсудят результаты местных выборов и освоение госсредств, выделенных на "Большое строительство" и борьбу с COVID-19. На программу приглашены глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, мэр Днепра Борис Филатов, мэр Львова Андрей Садовый, глава "Укравтодора" Александр Кубраков, экс-министр финансов Игорь Уманский, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, старший научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов и другие.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Теги: Борис Филатов, Андрей Илларионов, Игорь Уманский, Андрей Садовый, строительство, трансляция, Владимир Омелян, финансы, ток-шоу, инфраструктура, Александр Корниенко, Александр Кубраков, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Свобода слова Савика Шустера, коронавирус, Большое строительство, мэр
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