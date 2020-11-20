Кто ворует на "Большом строительстве" и COVID-19? 20 ноября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая выйдет в эфир в 21.00, обсудят, как в Украине тратят бюджетные деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом и президентскую инициативу "Большое строительство".

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" 20 ноября обсудят результаты местных выборов, а также то, как осваиваются государственные средства, выделенные на "Большое строительство" и борьбу с COVID-19. Об этом сообщается на странице "Шустер Online" в Facebook.

Гости студии:

заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;

глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко;

лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко;

сопредседатель "Европейской солидарности" Артур Герасимов;

сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко;

глава партии "Голос" Кира Рудык;

мэр Днепра Борис Филатов;

мэр Львова Андрей Садовый;

кандидат на должность городского головы Львова от "Европейской солидарности" Олег Синютка;

кандидат на должность городского головы Черкасс от "Голоса" Виктор Евпак;

председатель "Укравтодора" Александр Кубраков;

народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин;

экс-советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский;

бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян;

старший научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов.

Программа начнется в 21.00. Она также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.