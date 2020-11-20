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Кто ворует на "Большом строительстве" и COVID-19? 20 ноября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая выйдет в эфир в 21.00, обсудят, как в Украине тратят бюджетные деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом и президентскую инициативу "Большое строительство".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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"Свобода слова Савика Шустера" выходит в эфир по пятницам
"Свобода слова Савика Шустера" выходит в эфир по пятницам
Фото: Шустер online / Facebook

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" 20 ноября обсудят результаты местных выборов, а также то, как осваиваются государственные средства, выделенные на "Большое строительство" и борьбу с COVID-19. Об этом сообщается на странице "Шустер Online" в Facebook.

Гости студии:

  • заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
  • глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко;
  • лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко;
  • сопредседатель "Европейской солидарности" Артур Герасимов;
  • сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко;
  • глава партии "Голос" Кира Рудык;
  • мэр Днепра Борис Филатов;
  • мэр Львова Андрей Садовый;
  • кандидат на должность городского головы Львова от "Европейской солидарности" Олег Синютка;
  • кандидат на должность городского головы Черкасс от "Голоса" Виктор Евпак;
  • председатель "Укравтодора" Александр Кубраков;
  • народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин;
  • экс-советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский;
  • бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян;
  • старший научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов.

Программа начнется в 21.00. Она также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.

Теги: Юлия Тимошенко, Украина, выборы, Борис Филатов, Андрей Илларионов, бюджет, Игорь Уманский, Юрий Бойко, Андрей Садовый, строительство, Александр Коц, Александр Корниец, Владимир Омелян, Артур Герасимов, Олег Синютка, Кирилл Тимошенко, Александр Корниенко, Александр Кубраков, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Свобода слова Савика Шустера, коронавирус, Александр Трухин, мэр, Виктор Евпак
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