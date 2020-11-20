Кто ворует на "Большом строительстве" и COVID-19? 20 ноября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" 20 ноября обсудят результаты местных выборов, а также то, как осваиваются государственные средства, выделенные на "Большое строительство" и борьбу с COVID-19. Об этом сообщается на странице "Шустер Online" в Facebook.
Гости студии:
- заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
- глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко;
- лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко;
- сопредседатель "Европейской солидарности" Артур Герасимов;
- сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко;
- глава партии "Голос" Кира Рудык;
- мэр Днепра Борис Филатов;
- мэр Львова Андрей Садовый;
- кандидат на должность городского головы Львова от "Европейской солидарности" Олег Синютка;
- кандидат на должность городского головы Черкасс от "Голоса" Виктор Евпак;
- председатель "Укравтодора" Александр Кубраков;
- народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин;
- экс-советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский;
- бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян;
- старший научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов.
Программа начнется в 21.00. Она также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.