"П...здец". Собчак рассказала, что ждет туриста, получившего в ОАЭ положительный результат теста на коронавирус

Российская телеведущая Ксения Собчак показала опустевший порт Дубая.

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram рассказала о ложноположительных тестах на коронавирус, полученных в Дубае.

"Все эти тесты на въезде – полная хрень. Рассказываю реальную историю: моя близкая подруга на выезде из Раши, учитывая, что она, как и я, неделю как переболела COVID-19, сделала кучу анализов – два ПЦР-теста, кровь из вены, из пальца. Все чисто. Антитела мощнейшие – 8. По прилете в Дубай у нее берут ПЦР-мазок. Через сутки приходит ласковое смс: мол, у вас всех тесты отрицательные, а у нее – положительный", – написала она.

Собчак добавила, что ее подруге предложили перейти по ссылке и узнать, что делать.

"Я понимаю, что этот переход по ссылке – путь в ад и "ковидный" отель вместо нашего шикарного за свои же бабки. Говорю: "Очевидно же, что это ошибка, так что не делай ничего. Никуда не переходи. Просто пойдем и сделаем сами еще один тест, пока за тобой не пришли в отель", – рассказала телеведущая.

После этого, по словам Собчак, ее подруге на следующий день стали звонить по три раза в день. Телеведущая настаивала, чтобы подруга не брала трубку, а вскоре анализ, который та сдала самостоятельно, показал отрицательный результат.

"То есть тупо ошибка, которая могла стоить человеку отдыха! Но! Самое главное! В отель так никто и не пришел! На обратном вылете никто ничего не спросил! То есть человеку въехавшему в Дубай с положительным тестом, грозит только три звонка в день от мудил. А вот другой мой приятель, как самый сознательный, пошел по ссылке. У него тоже в итоге выяснилось: "Сорри, ошибочный тест", только за ним приехало пять закутанных арабов в отель и три дня из недели отдыха он прожил в "ковидной" халупе", – рассказала Собчак.

Она назвала Дубай офигенным, но ковиддиссидентским курортом.

"Посмотрите на вторую фотку. Абсолютно пустой порт Дубая, который всегда переполнен. П...здец", – завершила телеведущая.

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Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



По состоянию на утро 20 ноября в мире коронавирусом заразились 56,9 млн человек, от COVID-19 скончалось 1,36 млн человек, выздоровело 36,5 млн. В России 1 998 966 человек инфицированы, 34 525 умерли, более 36,5 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.