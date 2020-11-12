"Быстро переобуваетесь", "Не боитесь сурового наказания?". Собчак в хиджабе взбудоражила подписчиков

Российская телеведущая Ксения Собчак в Дубае назвала себя шейхиней.

Собчак: Мои правила просты – в Дубае веди себя как просят дубайцы, в Европе – как европейцы Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась снимком в красном хиджабе.

"Мои правила просты – в Дубае веди себя, как просят дубайцы, в Европе – как европейцы", – написала она и сопроводила пост хештегом "шейхиня".

Подписчики прокомментировали пост.

"Быстро переобуваетесь, Ксения", – написала petitemarie._.

"Красивая бедуинка", – отметила yulin_svet.

"Ксения! Губки алые – это, по-моему, перебор, не боитесь сурового наказания?" – спросил sergbibik.

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Сейчас ведет авторский проект "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.

