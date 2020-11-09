"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем

Российская телеведущая Ксения Собчак на руках у мужа, режиссера Константина Богомолова засветила мокрую пятую точку.

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась снимком со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым. На фото супруг, находясь в море, держит Собчак в мокром купальнике на руках, пятой точкой к объективу.

"Пока, Россия! Пока, Европа!" – написала телеведущая.

Местом пребывания она отметила Дубай (ОАЭ).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Пока,Россия! Пока Европа! @fsdubai #fsdubai Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 7 Ноя 2020 в 11:36 PST

"А ведь попа по форме, как сердце", – написал konbog75.

"Позорница!" – отметила подписчица servirovka__.

"Эпатаж", – прокомментировал фолловер serhio_serjio.

Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года.

До брака с режиссером Собчак была замужем за российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В марте 2019 года, после шести лет супружеской жизни, Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.



Богомолов до женитьбы на Собчак жил в браке с актрисой Дарьей Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.