"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась снимком со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым. На фото супруг, находясь в море, держит Собчак в мокром купальнике на руках, пятой точкой к объективу.
"Пока, Россия! Пока, Европа!" – написала телеведущая.
Местом пребывания она отметила Дубай (ОАЭ).
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"А ведь попа по форме, как сердце", – написал konbog75.
"Позорница!" – отметила подписчица servirovka__.
"Эпатаж", – прокомментировал фолловер serhio_serjio.
Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года.
До брака с режиссером Собчак была замужем за российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В марте 2019 года, после шести лет супружеской жизни, Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.
Богомолов до женитьбы на Собчак жил в браке с актрисой Дарьей Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.