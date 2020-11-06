"Достает до печенок". Богомолов показал необычное фото Собчак

Российский режиссер Константин Богомолов 5 ноября поделился в Instagram снимком своей супруги, телеведущей Ксении Собчак. На фото она запечатлена спиной к объективу, делая вид, что держит рукой Останкинскую башню.
"Она протыкает небо, прожигает лед и достает до печенок. Прекрасная и единственная. Горжусь – обожаю – восхищаюсь. Любимая, с Днем!" – написал он.
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Она протыкает небо, прожигает лёд и достаёт до печёнок. Прекрасная и единственная. Горжусь-обожаю-восхищаюсь. Любимая, с Днём!
5 ноября Собчак исполнилось 39 лет. Супруг старше ее на шесть лет.
Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года.
До брака с режиссером Собчак была замужем за российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В марте 2019 года, после шести лет супружеской жизни, Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.
Богомолов до женитьбы на Собчак жил в браке с актрисой Дарьей Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.