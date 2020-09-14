"Пока смерть не разлучит нас". Собчак и Богомолов отпраздновали год брака

Российская телеведущая Ксения Собчак поблагодарила своего мужа, режиссера Константина Богомолова, за совместную жизнь.

Собчак: Нас двое. Спасибо за первый год нашей семейной жизни и за счастье Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась архивным свадебным снимком со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.

"Люблю тебя, [Константин Богомолов]! Ты дал мне самое главное – ощущение того, что я не в одиночестве так "странно" смотрю на этот мир. Нас двое. Спасибо за первый год нашей семейной жизни и за счастье", – написала она.

Пост Собчак сопроводила хештегом "пока смерть не разлучит нас".

Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года.

До брака с режиссером Собчак была замужем за российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В марте 2019 года, после шести лет супружеской жизни, Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.



Богомолов до женитьбы на Собчак жил в браке с актрисой Дарьей Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.