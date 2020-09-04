"Богохульство!!!", "Чудо-юдо", "Страдалица вы наша". Собчак надела терновый венок

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась снимком с терновым венком на голове. Тедеведущая дополнила образ макияжем с чернной помадой и розовыми тенями.
"Терновый венец мне к лицу", – написала она и сопроводила пост хештегом "господь господь".
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Подписчики прокомментировали снимок.
"Богохульство!!!" – написала marikdarmonukofficial.
"Чудо-юдо", – отметил sviatoslavpelivanov.
"Не узнала сначала, но точно к лицу", – подчеркнула alexarise_coach.
"Страдалица вы наша", – написал moggyblack.
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь".