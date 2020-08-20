Поклонники Собчак о ее фото с мужем: С Виторганом была окрыленная, с невинной улыбкой. В этом браке осталась самой собой

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась снимком с мужем, режиссером Константином Богомоловым, сделанным на презентации его сериала "Хороший человек".
"Выступили тандемом "черное и белое". [Константин Богомолов], спасибо за прекрасный сериал и за то, что взял в дримкаст!" – написала она.
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Выступили тандемом Черное и Белое))) @konbog75 ,спасибо за прекрасный сериал и за то , что взял в дримкаст!!! * #хорошийчеловек
"Как Ксении идет влюбленность. Хотя... Кому она не идет", – отметила подписчица julia.levchinskaya.
"Это точно! Но когда они только начали появляться с [первым мужем Маскимом] Виторганом на публике и давать интервью, она была совсем другая. Окрыленная, с какой-то невинной улыбкой, прямо девушка-девушка. В этом браке она осталась самой собой", – ответила an_natim.
Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года. До брака с режиссером Собчак была замужем за российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В марте 2019 года, после шести лет супружеской жизни, Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.
Богомолов до женитьбы на Собчак жил в браке с актрисой Дарьей Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.