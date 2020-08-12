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12 августа, 2020
 
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"Крутяшный Платоша!", "Шикарная Ксения Анатольевна". Собчак обнародовала фото отдыха с сыном

Российская телеведущая Ксения Собчак показала подросшего сына Платона.

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Собчак: Влюбленные это не те, что смотрят друг на друга, а те, что смотрят в разные стороны, чтобы ничего не пропустить!
Собчак: Влюбленные – это не те, что смотрят друг на друга, а те, что смотрят в разные стороны, чтобы ничего не пропустить!
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась снимком с сыном Платоном, сделанным во время отдыха. Где именно и когда было сделано фото, Собчак не указала.

"Влюбленные – это не те, что смотрят друг на друга, а те, что смотрят в разные стороны, чтобы ничего не пропустить!" – написала она.

Подписчики прокомментировали пост Собчак.

"Шикарная Ксения Анатольевна", – написала kalyabka.

"Крутяшный Платоша!" – заявила taniagoll.

Отец сына Собчак – ее бывший супруг, российский актер Максим Виторган. С ним Собчак жила в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016-го.

7 марта 2019 года пара объявила о расставании. Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.

Теги: Ксения Собчак
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