Взгляд Собчак или Виторгана? В сети спорят, на кого больше похож трехлетний Платон

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась фотографией своего сына Платона.
На фото мальчик пьет смузи зеленого цвета.
"А вы как проводите время?" – подписала она снимок.
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Подписчики прокомментировали публикацию.
"До чего же взгляд твой", – написал предприниматель Александр Малис.
"Скажи?" – ответила Собчак.
"Макса знаю лучше. Поэтому, скорее [взгляд], его!" – заявил шоумен Евгений Хаит.
"А поведение [отца ребенка] Максима Виторгана. Идеальный", – написала yulianna17.
Отец сына Собчак – ее бывший супруг, российский актер Максим Виторган. С ним Собчак жила в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016-го.
7 марта 2019 года пара объявила о расставании. Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.