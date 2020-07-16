Взгляд Собчак или Виторгана? В сети спорят, на кого больше похож трехлетний Платон

Российская телеведущая Ксения Собчак поделилась новым портретным снимком своего сына Платона.

Собчак: А вы как проводите время? Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась фотографией своего сына Платона.

На фото мальчик пьет смузи зеленого цвета.

"А вы как проводите время?" – подписала она снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram А вы как проводите время)? Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 15 Июл 2020 в 3:10 PDT

Подписчики прокомментировали публикацию.

"До чего же взгляд твой", – написал предприниматель Александр Малис.

"Скажи?" – ответила Собчак.

"Макса знаю лучше. Поэтому, скорее [взгляд], его!" – заявил шоумен Евгений Хаит.

"А поведение [отца ребенка] Максима Виторгана. Идеальный", – написала yulianna17.

Отец сына Собчак – ее бывший супруг, российский актер Максим Виторган. С ним Собчак жила в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016-го.

7 марта 2019 года пара объявила о расставании. Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.