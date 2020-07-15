"Могут шутить – мне пох.". Собчак рассказала, как отреагирует на шутку о трагической гибели своих мамы, сына и мужа

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что можно шутить над любыми трагическими ситуациями.

Российская телеведущая Ксения Собчак рассказала в Instagram, что считает людей без юмора калеками.

"Я вспыльчивая, раздражительная, бесноватая и категоричная. Дураков ненавижу. Считаю, что шутить можно и нужно над любыми, самыми трагическими ситуациями. Но прежде всего надо уметь смеяться над самим собой. Что и делаю. Постоянно. И шлю всем большой фак, кто считает юмор "неуместным". Смех уместен всегда. Особенно на кладбище, в автозаке и в реанимации. Что еще? Терпеть не могу тех, кто медленно соображает, ханжествует, и тех, кто лишен чувства юмора. Это калеки. Можно за это меня не любить? Можно, и я разрешаю", – написала она.



"Ксения, вы будете шутить над такой ситуацией, к примеру, если в авиакатастрофе погибнут ваши мама, муж, сын?" – спросила yana_o_b.

"Я не буду, но другие. Судить людей и выставлять себя обиженной чужой шуткой я точно не буду", – заверила Собчак.

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь".