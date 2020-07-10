Собчак крупным планом показала травмированный нос. Фото

Российскую телеведущую Ксению Собчак, получившую травму носа, сравнили с американской певицей Леди Гагой.

Собчак: Скоро что-то будет. Диссиденты новой этики снова в деле Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram совместную фотографию с шоуменом Александром Гудковым. Для снимка Собчак позировала с пластырем на носу.

"Скоро что-то будет. Диссиденты новой этики снова в деле", – написала она.

"Гага, ты ли это?" – написал подписчик dimakochergov. Он заметил сходство Собчак с американской певицей Леди Гагой.

В конце июня в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области напали на съемочную группу российской телеведущей Ксении Собчак. Тогда она сняла ролик, в котором предстала с заклеенным пластырем носом. Телеведущая объясняла, что в монастырь они приехали с целью провести расследование.

"Помимо призывов отрицать пандемию, мы расследовали издевательства над детьми. У нас несколько разных показаний бывших послушников, которые свидетельствуют, что их избивали, когда они были подростками, в качестве "наказания" за провинности", – отмечала она.

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь".