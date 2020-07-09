Собчак: Мечтала, чтобы меня стегал плеткой мужчина в кожаном фартуке с головой чудовища и чтобы потом лизали собаки

Российская телеведущая Ксения Собчак исполнила роль в кровавом фильме.

Собчак: Давно известно, что талантливый режиссер – это человек с большими тараканами Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram отрывок видеопроекта "Амрон", в котором по сюжету ее избили до крови.

"Давно известно, что талантливый режиссер – это человек с большими тараканами. Тараканы Максима Диденко мне понравились. Всегда мечтала именно об этом – чтобы меня стегал плеткой мужчина в кожаном фартуке с головой чудовища и чтобы потом лизали собаки..." – написала она.

В основе проекта – дебютный роман российского писателя Владимира Сорокина "Норма".

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь".