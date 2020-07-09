Собчак: Мечтала, чтобы меня стегал плеткой мужчина в кожаном фартуке с головой чудовища и чтобы потом лизали собаки

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram отрывок видеопроекта "Амрон", в котором по сюжету ее избили до крови.
"Давно известно, что талантливый режиссер – это человек с большими тараканами. Тараканы Максима Диденко мне понравились. Всегда мечтала именно об этом – чтобы меня стегал плеткой мужчина в кожаном фартуке с головой чудовища и чтобы потом лизали собаки..." – написала она.
В основе проекта – дебютный роман российского писателя Владимира Сорокина "Норма".
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Давно известно,что талантливыи * режиссе * р - это человек с большими тараканами. Тараканы Максима Диденко @vnuchek мне понравились. Всегда мечтала именно об этом- чтобы меня стегал плеткои * мужчина в кожаном фартуке с головои * чудовища, и чтобы потом лизали собаки.... Короче ,проект #Амрон по Сорокинскои * «Норме» и команда @dailyheroesmedia -это круто ! Сыграть главную роль-круто вдвои * не!!! Срочно ищите на ютубе проект Амрон и смотрите! Фантазии * у Максима Диденко много. Хватит на всех ! #мывсеизвращенцы #бдсмmatters #амрон #сказкананочь
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь".