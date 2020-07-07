"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее

Российский актер Максим Виторган на своей странице в Instagram поделился фотографией сына Платона.
"Рукой похож на папу, Платон. Теперь учись втягивать щеки на фото. Facetune для слабаков! У нас аналоговые способы!" – написал он.
Мать ребенка – телеведущая Ксения Собчак.
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Рукой похож на папу , Платон * ♥ * * Теперь учись втягивать щеки на фото. Феи * стюн для слабаков! У нас аналоговые способы!
Facetune, который упомянул Виторган, это редактор для изменения фотографий.
Подписчики прокомментировали фото.
"Вот он, симбиоз вас и Ксении. Смотришь – копия вы, потом смотришь – сходство с Ксенией", – написала necvirina.
"Ну вы красотуны", – отметила ulia_hairstylish.
"Бесподобный пацан! Умный, спокойный, нежный!" – прокомментировала music.walker.
С Виторганом Собчак жила в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016 года.
7 марта 2019 года пара объявила о расставании. Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.
У Виторгана есть еще двое детей от первого брака – с актрисой Викторией Верберг. Это 23-летняя Полина и 19-летний Даниил.