"Я рассчитываю на маразм. Маразм светлый". Виторган рассказал о планах на старость

Российский актер Максим Виторган рассказал в Instagram, чем займется в старости.
"Я буду возделывать японский сад. Или готовить еду. Или углублюсь в религию. Одну. Или несколько. Или займусь квантовой физикой. В общем, чем-то, от чего я был максимально далек всю жизнь до. Потом я рассчитываю на маразм. Маразм светлый. С постоянной беспричинной радостью. Без тревог и возможности оценить себя со стороны. Я буду равнодушен и счастлив", – заявил он.
Также актер рассказал, чего он хочет в настоящее время.
"Хочу арбуз и море. Хочу доброжелательности как нормы жизни от людей и бесстрашия духа от себя. Хочу дерзости форм и проявлений для того, кому всегда мало, разнообразия одежд и вольности линий. Хочу свободы как ответственности каждого, а не несвободы как ответственности главных (типа) за неглавных (типа). Хочу в общественной сфере проблем и дискурсов европейской страны XXI века, а не середины XX. Хочу в личной того, чего не будет в старости", – признался он.
По мнению актера, чтобы желания сбылись, нужно перестать хотеть.
"Тогда все сбудется", – заверил он.
Виторган добавил, что не боится чего-то не успеть.
"Мир все равно каждую секунду начинается заново. И у времени нет течения. А значит, в какой-то момент все станет так, как я хочу. Точнее, я решу, что он – момент – настал. Я бы хотел решить..." – завершил пост актер.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В старости я буду возделывать японскии * сад. Или готовить еду. Или углублюсь в религию. Одну. Или несколько. Или заи * мусь квантовои * физикои * . В общем, чем-то от чего я был максимально дале * к всю жизнь до. Потом я рассчитываю на маразм. Маразм светлыи * . С постояннои * беспричиннои * радостью. Без тревог и возможности оценить себя со стороны. Я буду равнодушен и счастлив. А пока я еще * хочу. Хочу арбуз и море. Хочу доброжелательности, как нормы жизни, от людеи * и бесстрашия духа от себя. Хочу дерзости форм и проявлении * для того, кому всегда мало. Разнообразия одежд и вольности линии * . Хочу свободы, как ответственности каждого, а не несвободы , как ответственности главных ( типа) за неглавных ( типа). Хочу в общественнои * сфере проблем и дискурсов европеи * скои * страны 21-го века, а не середины 20-го. Хочу в личнои * того, чего не будет в старости. Надо перестать хотеть и тогда все сбудется. Но я пока хочу хотеть и не хочу не хотеть. Я не боюсь чего-то не успеть. Мне не привыкать. Но мир все равно каждую секунду начинается заново. И у времени нет течения. А значит, в какои * -то момент все станет, как я хочу. Точнее, я решу, что он - момент- настал. Я бы хотел решить... #тощаятетрадьпопустописанию
Максим Виторган родился 10 сентября 1972 года в семье актеров Эммануила Виторгана и Аллы Балтер. Он окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) в 1993 году. Служил в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ), Ленкоме, Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Антона Павловича Чехова.