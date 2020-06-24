"Я рассчитываю на маразм. Маразм светлый". Виторган рассказал о планах на старость

Российский актер Максим Виторган признался, что хочет в личной жизни того, чего не будет в старости, а в обществе – дискурсов европейской страны XXI века, а не середины XX.

Виторган: Хочу доброжелательности как нормы жизни от людей и бесстрашия духа от себя Фото: mvitorgan / Instagram

Российский актер Максим Виторган рассказал в Instagram, чем займется в старости.

"Я буду возделывать японский сад. Или готовить еду. Или углублюсь в религию. Одну. Или несколько. Или займусь квантовой физикой. В общем, чем-то, от чего я был максимально далек всю жизнь до. Потом я рассчитываю на маразм. Маразм светлый. С постоянной беспричинной радостью. Без тревог и возможности оценить себя со стороны. Я буду равнодушен и счастлив", – заявил он.

Также актер рассказал, чего он хочет в настоящее время.

"Хочу арбуз и море. Хочу доброжелательности как нормы жизни от людей и бесстрашия духа от себя. Хочу дерзости форм и проявлений для того, кому всегда мало, разнообразия одежд и вольности линий. Хочу свободы как ответственности каждого, а не несвободы как ответственности главных (типа) за неглавных (типа). Хочу в общественной сфере проблем и дискурсов европейской страны XXI века, а не середины XX. Хочу в личной того, чего не будет в старости", – признался он.

По мнению актера, чтобы желания сбылись, нужно перестать хотеть.

"Тогда все сбудется", – заверил он.

Виторган добавил, что не боится чего-то не успеть.

"Мир все равно каждую секунду начинается заново. И у времени нет течения. А значит, в какой-то момент все станет так, как я хочу. Точнее, я решу, что он – момент – настал. Я бы хотел решить..." – завершил пост актер.

Максим Виторган родился 10 сентября 1972 года в семье актеров Эммануила Виторгана и Аллы Балтер. Он окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) в 1993 году. Служил в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ), Ленкоме, Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Антона Павловича Чехова.